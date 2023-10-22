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Израиль предупредил: те, кто не эвакуируется, могут быть признаны пособниками террористов

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 23:26
Израиль предупредил: те, кто не эвакуируется, могут быть признаны пособниками террористов - Фото
Сектор Газа скриншот з відео

Израиль предупредил жителей северной части сектора Газа, что те, кто не эвакуируется из опасной зоны, может быть индентифицирован как пособник террористов. Об этом сообщает Reuters

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Для предупреждения гражданского населения над северной частью сектора Газа были сброшены листовки с эмблемой ЦАХАЛ и разосланы текстовые сообщения, которые поступили на все мобильные телефоны в опасной зоне.

В сообщениях и листовках было сказано, что "каждый, кто решит не покидать север Газы, может быть идентифицирован как сообщник террористической организации".

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС тогда же призвали местных "никуда не ехать". 

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что Израиль заранее предупредил гражданских об опасности, в то время как ХАМАС "этого не сделал перед тем, как начать убивать людей".

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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Сергей Бережной
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