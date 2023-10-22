Ізраїль попередив: ті, хто не евакуюється, можуть бути визнані посібниками терористів

Ізраїль попередив жителів північної частини сектору Газа, що ті, хто не евакуюється з небезпечної зони, можуть бути ідентифіковані як посібник терористів. Про це повідомляє Reuters.

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Для попередження цивільного населення над північною частиною сектору Газа було скинуто листівки з емблемою ЦАХАЛ та розіслано текстові повідомлення, які надійшли на всі мобільні телефони у небезпечній зоні.

У повідомленнях та листівках було сказано, що "кожен, хто вирішить не залишати північ Гази, може бути ідентифікований як спільник терористичної організації".

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектора Газа (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектора протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС тоді ж закликали місцевих "нікуди не їхати".

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс зазначив, що Ізраїль заздалегідь попередив цивільних про небезпеку, тоді як ХАМАС "цього не зробив перед тим, як почати вбивати людей".

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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