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Бывший глава разведки Моссад: Уничтожение ХАМАС может занять несколько лет

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 16:54
Бывший глава разведки Моссад: Уничтожение ХАМАС может занять несколько лет - Фото
Зоар Палти (Фото - скрриншот)

Война с ХАМАС может быть долгой и продлиться три-четыре года, сказал бывший шеф израильской службы внешней разведки Моссад Зоар Палти в интервью итальянскому Rai 1.

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Палти считает, что Израиль не будет ставить для войны против ХАМАС временные рамки, так как ему нужны гарантии, что нападения, подобные атаке 7 октября, больше не повторятся.

"Вторая интифада длилась три-четыре года. Мы должны быть готовыми тому, что и сейчас будет что-то похожее", – сказал он.

Бывший шеф разведки, отметил, что нынешняя операция ЦАХАЛ в секторе Газа – не первая и не последняя. За воздушными ударами и наземными рейдами последует еще более масштабная операция, "однако и ей дело не закончится", – считает он.

После террористических атак 7 октября из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам террористов в секторе Газа.

22 октября Израиль предупредил жителей северной части сектора Газа, что те, кто не эвакуируются из опасной зоны, могут быть идентифицированы как пособники террористов. 

В ночь на 28 октября армия обороны Израиля сообщила о "расширение активности" своих сухопутных войск в секторе Газа, фактически, началась наземная военная операция против ХАМАС.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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Сергей Бережной
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