Бывший глава разведки Моссад: Уничтожение ХАМАС может занять несколько лет

Война с ХАМАС может быть долгой и продлиться три-четыре года, сказал бывший шеф израильской службы внешней разведки Моссад Зоар Палти в интервью итальянскому Rai 1.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Палти считает, что Израиль не будет ставить для войны против ХАМАС временные рамки, так как ему нужны гарантии, что нападения, подобные атаке 7 октября, больше не повторятся.

"Вторая интифада длилась три-четыре года. Мы должны быть готовыми тому, что и сейчас будет что-то похожее", – сказал он.

Бывший шеф разведки, отметил, что нынешняя операция ЦАХАЛ в секторе Газа – не первая и не последняя. За воздушными ударами и наземными рейдами последует еще более масштабная операция, "однако и ей дело не закончится", – считает он.

После террористических атак 7 октября из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам террористов в секторе Газа.

22 октября Израиль предупредил жителей северной части сектора Газа, что те, кто не эвакуируются из опасной зоны, могут быть идентифицированы как пособники террористов.

В ночь на 28 октября армия обороны Израиля сообщила о "расширение активности" своих сухопутных войск в секторе Газа, фактически, началась наземная военная операция против ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

Читайте также: Война против ХАМАС может занять месяцы, но после нее ХАМАС уже не будет – министр

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.