ХАМАС побудував підземне місто на 500 км. Посол Ізраїлю пояснив складність операції в Газі
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський пояснив складність наземної операції проти терористів ХАМАС у секторі Гази та сказав, що вона не буде швидкою. Про це він повідомив на брифінгу в Укрінформі.
"Доки ХАМАС не буде знищений у секторі Гази. Складність полягає в розвиненій інфраструктурі, яку протягом десятиліть будував ХАМАС, там є мережа тунелів для контрабанди зброї та ракет довжиною 500 км", – сказав Бродський.
Він зазначив, що терористи прикриваються цивільними в секторі Гази, що призводить до жертв серед мирного населення.
"Жодних територіальних претензій з боку палестинців, які проживають у Газі, не могло бути. ХАМАС протягом багатьох років продовжував атакувати Ізраїль. Те, що сталося 7 жовтня, змінило правила гри. Ізраїль не готовий жити поряд з ХАМАС. Ми розуміємо, що питання стоїть виключно так: або ми, або вони", – наголосив дипломат.
- 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, у тому числі немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
Читайте також: Колишній глава розвідки Моссад: Знищення ХАМАС може тривати кілька років
Коментарі