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ХАМАС побудував підземне місто на 500 км. Посол Ізраїлю пояснив складність операції в Газі

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31.10.2023, 11:52
ХАМАС побудував підземне місто на 500 км. Посол Ізраїлю пояснив складність операції в Газі - Фото
Міхаель Бродський (Фото: Посольство Ізраїлю в Україні)

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський пояснив складність наземної операції проти терористів ХАМАС у секторі Гази та сказав, що вона не буде швидкою. Про це він повідомив на брифінгу в Укрінформі.

За його словами, спочатку Армія оборони Ізраїлю почала знижувати інфраструктуру ХАМАС у Газі, операція триває, "не буде швидкою і триватиме стільки, скільки потрібно".

"Доки ХАМАС не буде знищений у секторі Гази. Складність полягає в розвиненій інфраструктурі, яку протягом десятиліть будував ХАМАС, там є мережа тунелів для контрабанди зброї та ракет довжиною 500 км", – сказав Бродський.

Він зазначив, що терористи прикриваються цивільними в секторі Гази, що призводить до жертв серед мирного населення.

"Жодних територіальних претензій з боку палестинців, які проживають у Газі, не могло бути. ХАМАС протягом багатьох років продовжував атакувати Ізраїль. Те, що сталося 7 жовтня, змінило правила гри. Ізраїль не готовий жити поряд з ХАМАС. Ми розуміємо, що питання стоїть виключно так: або ми, або вони", – наголосив дипломат.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, у тому числі немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

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Дмитро Гриниченко
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