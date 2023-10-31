ХАМАС построил подземный город в 500 км. Посол Израиля объяснил сложность операции в Газе

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский объяснил сложность наземной операции против террористов ХАМАС в секторе Газа и сказал, что она не будет быстрой. Об этом он сообщил на брифинге в Укринформе.

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По его словам, сначала армия обороны Израиля начала снижать инфраструктуру ХАМАС в Газе, операция продолжается, "не будет быстрой и будет продолжаться столько, сколько потребуется".

"До тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен в секторе Газа. Сложность заключается в развитой инфраструктуре, которую на протяжении десятилетий строил ХАМАС, там есть сеть тоннелей для контрабанды оружия и ракет протяженностью 500 км", — сказал Бродский.

Он отметил, что террористы прикрываются гражданскими в секторе Газа, что приводит к жертвам среди мирного населения.

"Никаких территориальных претензий со стороны палестинцев, проживающих в Газе, не могло быть. ХАМАС в течение многих лет продолжал атаковать Израиль. Случившееся 7 октября изменило правила игры. Израиль не готов жить рядом с ХАМАС. Мы понимаем, что вопрос стоит исключительно так: либо мы, либо они", — подчеркнул дипломат.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

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