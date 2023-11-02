"Уже больше, чем окраины". Нетаньяху заявил об "очень впечатляющих" успехах ЦАХАЛ в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об "очень впечатляющих" успехах израильской армии в наземной операции в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ зашел уже дальше, чем на окраины Газы.
Нетаньяху посетил бойцов израильской армии и опубликовал видео с ними.
"У нас очень впечатляющие успехи, мы уже больше, чем на окраинах города Газа. Мы добиваемся прогресса. Нас ничто не остановит. Мы будем двигаться вперед. Мы будем продвигаться и побеждать, и сделаем это с божьей помощью и с помощью наших героических воинов", – заявил израильский премьер.
היום עם הלוחמים שלנו בשטח. יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו כבר יותר מבפאתי העיר עזה. אנחנו מתקדמים. שום דבר לא יעצור אותנו.— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 2, 2023
אנחנו נתקדם. אנחנו נתקדם וננצח, ונעשה את זה בעזרת ה' ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו.
אני סומך עליכם, אני מאמין בכם. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם – עד… pic.twitter.com/qWSOLH8bV5
- 28 октября Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
- Посол Израиля в Украине Бродский заявил, что сложность операции заключается в развитой инфраструктуре, которую на протяжении десятилетий строил ХАМАС, там есть сеть тоннелей для контрабанды оружия и ракет протяженностью 500 км.
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