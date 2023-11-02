"Уже больше, чем окраины". Нетаньяху заявил об "очень впечатляющих" успехах ЦАХАЛ в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об "очень впечатляющих" успехах израильской армии в наземной операции в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ зашел уже дальше, чем на окраины Газы.

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Нетаньяху посетил бойцов израильской армии и опубликовал видео с ними.

"У нас очень впечатляющие успехи, мы уже больше, чем на окраинах города Газа. Мы добиваемся прогресса. Нас ничто не остановит. Мы будем двигаться вперед. Мы будем продвигаться и побеждать, и сделаем это с божьей помощью и с помощью наших героических воинов", – заявил израильский премьер.

היום עם הלוחמים שלנו בשטח. יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו כבר יותר מבפאתי העיר עזה. אנחנו מתקדמים. שום דבר לא יעצור אותנו.



אנחנו נתקדם. אנחנו נתקדם וננצח, ונעשה את זה בעזרת ה' ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו.



אני סומך עליכם, אני מאמין בכם. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם – עד… pic.twitter.com/qWSOLH8bV5 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 2, 2023

28 октября Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

Посол Израиля в Украине Бродский заявил, что сложность операции заключается в развитой инфраструктуре, которую на протяжении десятилетий строил ХАМАС, там есть сеть тоннелей для контрабанды оружия и ракет протяженностью 500 км.

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