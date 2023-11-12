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Нетаньягу: Операція ЦАХАЛ у секторі Гази має вирішити два головні завдання

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 18:12
Нетаньягу: Операція ЦАХАЛ у секторі Гази має вирішити два головні завдання - Фото
Біньямін Нетаньягу (Фото - EPA)

Два головні завдання, які вирішує воєнна операція в секторі Гази – знищення ХАМАС та повернення заручників, сказав прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю CNN.

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Нетаньягу заявив, що Ізраїль "цілодобово робить все можливе", щоб звільнити понад 200 заручників, яких захопили та утримують у секторі Гази терористи ХАМАС.

"Це одна з двох наших військових цілей. Перша – знищити ХАМАС, друга – повернути наших заручників", – сказав прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу зазначив, що кілька разів зустрічався з родичами заручників, яких ХАМАС захопив під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, і "це розриває серце".

Він заявив, що "весь світ має приєднатися" до звільнення заручників, і сказав, що єдиною реальною умовою для припинення вогню має бути звільнення людей із полону терористів ХАМАС.

Нетаньягу також не став відповідати на запитання, чи він бере на себе відповідальність за те, що влада Ізраїлю допустила події 7 жовтня.

"Зосередитись на перемозі – ось моя відповідальність зараз", – сказав він.

На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати в секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти триває.

20 жовтня Ізраїль підтвердив звільнення громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочки Наталі Раанан. Жінки живуть у Чикаго, приїхали в гості до рідних до південного Ізраїлю, де їх і захопили терористи ХАМАС.

23 жовтня терористи ХАМАС випустили літніх заручниць Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • Нетаньягу в суботу ввечері підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

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Сергій Бережний
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