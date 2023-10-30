Викрадена ХАМАС німкеня Шані Лук мертва, терористи відрубали їй голову – президент Ізраїлю

Німкеня Шані Лук, яку взято у заручники в перший день атаки ХАМАС, мертва. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтерв'ю Welt заявив, що її було обезголовлено.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Знайдено її череп. Це означає, що ці варварські, садистські тварини просто відрубали їй голову, коли вони нападали, катували та вбивали ізраїльтян", – сказав Герцог.

За його словами, близько 40 тіл досі не ідентифіковано.

"Те, що ми бачили на кордоні між сектором Гази та Ізраїлем, виходить далеко за межі погрому. Ми бачили бійню. Ми бачили кров, що тече вулицями. Ми бачили найжахливіші трагедії, які тільки можна собі уявити", – заявив Герцог.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю також повідомило, що підтверджено смерть 23-річної Шані Лук.

Її викрали терористи ХАМАС із музичного фестивалю, катували та вивезли до сектору Гази у кузові автомобіля. Це відео облетіло соцмережі у перший день атаки ХАМАС.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Нетаньягу в суботу ввечері підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

Читайте також: Колишній глава розвідки Моссад: Знищення ХАМАС може тривати кілька років

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.