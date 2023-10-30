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Похищенная ХАМАС немка Шани Лук мертва, террористы отрубили ей голову – президент Израиля

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30.10.2023, 15:47
Похищенная ХАМАС немка Шани Лук мертва, террористы отрубили ей голову – президент Израиля - Фото
Фото - Israel Foreign Ministry

Немка Шани Лук, взятая в заложники в первый день атаки ХАМАС, мертва. Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Welt заявил, что она была обезглавлена.

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"Найден ее череп. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян", – сказал Герцог.

По его словам, около 40 тел до сих пор не опознаны.

"То, что мы видели на границе между сектором Газа и Израилем, выходит далеко за рамки погрома. Мы видели бойню. Мы видели кровь, текущую по улицам. Мы видели самые ужасные трагедии, которые только можно себе представить", – заявил Герцог.

Министерство иностранных дел Израиля тоже сообщило, что подтверждена смерть 23-летней Шани Лук.

Ее похитили террористы ХАМАС с музыкального фестиваля, пытали и вывезли в сектор Газа в кузове автомобиля. Это видео облетело соцсети в первый день атаки ХАМАС.

  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
  • Нетаньяху в субботу вечером подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

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Оксана Житнюк
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