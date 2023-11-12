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Нетаньяху: Операция ЦАХАЛ в секторе Газе должна решить две главные задачи

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 18:12
Нетаньяху: Операция ЦАХАЛ в секторе Газе должна решить две главные задачи - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото - EPA)

Две главные задачи, которые решает военная операция в секторе Газа – уничтожение ХАМАС и возвращение заложников, сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN.

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Нетаньяху заявил, что Израиль " круглосуточноделает все возможное", чтобы освободить более 200 заложников, которых захватили и удерживают в секторе Газа террористы ХАМАС.

"Это одна из двух наших военных целей. Первая — уничтожить ХАМАС, вторая — вернуть наших заложников", — сказал премьер Израиля.

Нетаньяху сказал, несколько раз встречался с родственниками заложников, которых ХАМАС захватил во время атаки на Израиль 7 октября, и "это разрывает сердце".

Он заявил, что "весь мир должен присоединиться" к освобождению заложников, и сказал, что единственным реальным условием для прекращения огня должно быть освобождение людей из плена террористов ХАМАС.

Нетаньяху также не стал отвечать на вопрос, принимает ли он на себя ответственность за то, что власти Израиля допустили события 7 октября.

"Сосредоточиться на победе – вот моя ответственность сейчас", – сказал он.

На сегодняшний день ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.

20 октября Израиль подтвердил освобождение гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочери Натали Раанан. Женщины живут в Чикаго, приехали в гости к родным в южный Израиль, где и были захвачены террористами ХАМАС.

23 октября террористы ХАМАС выпустили пожилых заложниц Йохевед Лифшиц и Нурит Купер. 

  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
  • Нетаньяху в субботу вечером подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

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Сергей Бережной
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