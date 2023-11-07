Нетаньягу поставив терористам ХАМАС умову для часткового припинення вогню

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна погодиться на припинення вогню у секторі Гази, якщо бойовики ХАМАС відпустять заручників, однак він не погоджується на довгу гуманітарну паузу в анклаві. Про це він заявив у інтерв’ю американському каналу ABC News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На запитання журналіста, чи погодиться Нетаньягу на заклик президента США Джо Байдена до гуманітарних пауз, він заявив, що виступає проти тривалого припинення вогню, "адже це буде рівносильно капітуляції перед ХАМАС".

"Не буде ніякого загального припинення вогню в Газі без звільнення наших заручників. Що стосується тактичних невеликих пауз, година тут, година там. У нас вони були й раніше, я припускаю, що ми перевіримо обставини для того, щоб дозволити ввезення товарів, гуманітарних вантажів, або щоб наші заручники, окремі заручники могли виїхати. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню", – заявив він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю наголосив, що він погодиться на припинення вогню, якщо ХАМАС звільнить всіх заручників, які утримуються в Газі.

"Для цього має бути припинення вогню, і ми чекаємо, коли це станеться", – сказав він.

Він додав, що Ізраїль має деяку інформацію про те, де знаходяться заручники, але відмовився уточнити її. Окрім цього, він зауважив, що Ізраїль "не бере до уваги" те, чи загрожує наземна операція життю заручників.

Читайте також: Росія в ООН заявила, що Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАС

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль нестиме "загальну відповідальність за безпеку" в Газі упродовж невизначеного періоду після закінчення війни.

"Я думаю, що Ізраїль на невизначений період буде нести загальну відповідальність за безпеку, тому що ми бачили, що відбувається, коли у нас її немає. Коли у нас немає цієї відповідальності за безпеку, ми отримуємо вибух терору з боку ХАМАС у таких масштабах, які ми не могли собі уявити", – резюмував він.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

Посол Ізраїлю в Україні Бродський заявив, що складність операції полягає в розвиненій інфраструктурі, яку протягом десятиліть будував ХАМАС, там є мережа тунелів для контрабанди зброї та ракет завдовжки 500 км.

5 листопада представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

Читайте також: Зоряні війни. Як Ізраїль вперше збив балістичну ракету у космосі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.