Нетаньяху поставил террористам ХАМАС условие для частичного прекращения огня

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна согласится на прекращение огня в секторе Газа, если боевики ХАМАС отпустят заложников, однако он не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве. Об этом он заявил в интервью американскому каналу ABC News.

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На вопрос журналиста, согласится ли Нетаньяху по призыву президента США Джо Байдена к гуманитарным паузам, он заявил, что выступает против длительного прекращения огня, "ведь это будет равносильно капитуляции перед ХАМАС".

"Не будет никакого всеобщего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников. Что касается тактических небольших пауз, час здесь, час там. У нас они были и раньше, я предполагаю, что мы проверим обстоятельства для того, чтобы разрешить ввоз товаров, гуманитарных грузов, или чтобы наши заложники, отдельные заложники могли уехать. Но я не думаю, что будет всеобщее прекращение огня", – заявил он.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что он согласится на прекращение огня, если ХАМАС освободит всех задерживающихся в Газе заложников.

"Для этого должно быть прекращение огня, и мы ждем, когда это произойдет", – сказал он.

Он добавил, что у Израиля есть некоторая информация о том, где находятся заложники, но отказался уточнить ее. Кроме того, он отметил, что Израиль "не принимает во внимание" то, угрожает ли наземная операция жизни заложников.

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Нетаньяху отметил, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение неопределенного периода после окончания войны.

"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, мы получаем взрыв террора со стороны ХАМАС в таких масштабах, которые мы не могли себе представить", – резюмировал он.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

Посол Израиля в Украине Бродский заявил, что сложность операции заключается в развитой инфраструктуре, которую в течение десятилетий строил ХАМАС, там есть сеть тоннелей для контрабанды оружия и ракет длиной 500 км.

5 ноября представитель ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

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