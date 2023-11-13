UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ХАМАС потерял контроль над Газой – Минобороны Израиля

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 21:54
ХАМАС потерял контроль над Газой – Минобороны Израиля - Фото
Сектор Газа (Фото: ЕРА)

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа, ЦАХАЛ пытается полностью захватить территорию. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Нет никакой силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАСа. У них нет доверия к правительству", – сказал Галант.

Также он отметил, что израильские силы продвигаются "по плану и выполняют задачи точно и смертоносно".

Читайте также: Эрдоган: Нетаньяху, знай, что ты идешь. Проклятие не даст тебе процветания

Министр добавил, что в последние дни ЦАХАЛ активизировал действия против тоннелей ХАМАС.

Кроме того, у себя в instagram израильский журналист Амит Сигал опубликовал фотографии бригады "Голан" в главном правительственном здании ХАМАСа в Газе.

Фото: журналіст Аміт Сігал

  • 28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
  • 5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.
  • 7 ноября Нетаньяху заявил, что страна согласится на прекращение огня в секторе Газа, если ХАМАС отпустит заложников, однако он не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве.
  • 8 ноября советник премьер-министра Израиля Регев заявил, что после завершения боевых действий Израиль не планирует длительной оккупации Сектора Газа, однако в анклаве будет присутствовать израильская Служба безопасности.

Читайте также: Нетаньяху: Операция ЦАХАЛ в секторе Газа должна решить две главные задачи

Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЦахалСектор ГазыИзраильвойнахамасЙоав Галант
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 