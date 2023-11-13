ХАМАС потерял контроль над Газой – Минобороны Израиля

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа, ЦАХАЛ пытается полностью захватить территорию. Об этом сообщило издание Times of Israel.

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"Нет никакой силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАСа. У них нет доверия к правительству", – сказал Галант.

Также он отметил, что израильские силы продвигаются "по плану и выполняют задачи точно и смертоносно".

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Министр добавил, что в последние дни ЦАХАЛ активизировал действия против тоннелей ХАМАС.

Кроме того, у себя в instagram израильский журналист Амит Сигал опубликовал фотографии бригады "Голан" в главном правительственном здании ХАМАСа в Газе.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

7 ноября Нетаньяху заявил, что страна согласится на прекращение огня в секторе Газа, если ХАМАС отпустит заложников, однако он не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве.

8 ноября советник премьер-министра Израиля Регев заявил, что после завершения боевых действий Израиль не планирует длительной оккупации Сектора Газа, однако в анклаве будет присутствовать израильская Служба безопасности.

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