ХАМАС потерял контроль над Газой – Минобороны Израиля
Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа, ЦАХАЛ пытается полностью захватить территорию. Об этом сообщило издание Times of Israel.
"Нет никакой силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАСа. У них нет доверия к правительству", – сказал Галант.
Также он отметил, что израильские силы продвигаются "по плану и выполняют задачи точно и смертоносно".
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Министр добавил, что в последние дни ЦАХАЛ активизировал действия против тоннелей ХАМАС.
Кроме того, у себя в instagram израильский журналист Амит Сигал опубликовал фотографии бригады "Голан" в главном правительственном здании ХАМАСа в Газе.
- 28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
- 5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.
- 7 ноября Нетаньяху заявил, что страна согласится на прекращение огня в секторе Газа, если ХАМАС отпустит заложников, однако он не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве.
- 8 ноября советник премьер-министра Израиля Регев заявил, что после завершения боевых действий Израиль не планирует длительной оккупации Сектора Газа, однако в анклаве будет присутствовать израильская Служба безопасности.
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