Радник Нетаньягу: Ізраїль не планує тривалої окупації сектору Гази

Після завершення бойових дій Ізраїль не планує тривалої окупації Сектору Гази, однак в анклаві буде присутня ізраїльська Служба безпеки. Про це заявив радник прем'єр-міністра Ізраїлю Марк Регев у інтерв'ю CNN.

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"Я вважаю, що можна очікувати більш гнучкого та адаптивного підходу, де ми можемо входити та виходити за необхідності, щоб вирішувати ситуації з безпекою. Ми не розглядаємо жодного виду постійної окупації сектору Гази", – заявив Регев.

Він зазначив, що після війни Ізраїль "нестиме відповідальність" за безпеку в анклаві "протягом невизначеного часу".

"Ми маємо розрізняти наявність безпеки [в секторі Гази] та [її] політичний контроль", — сказав радник.

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Регев зауважив, що в анклаві має бути присутня ізраїльська Служба безпеки, але "не для того, щоб контролювати жителів".

"Навпаки, ми зацікавлені у створенні нових меж, де жителі Гази можуть розпоряджатися собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення", — зазначив він.

Зокрема, він також висловив надію на демілітаризацію сектору Гази після того, як ХАМАС буде знищено.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

7 листопада Нетаньягу заявив, що країна погодиться на припинення вогню у секторі Гази, якщо ХАМАС відпустить заручників, однак він не погоджується на довгу гуманітарну паузу в анклаві.

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