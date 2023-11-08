Советник Нетаньяху: Израиль не планирует длительной оккупации сектора Газа

После завершения боевых действий Израиль не планирует продолжительной оккупации сектора Газа, однако в анклаве будет присутствовать израильская Служба безопасности. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью CNN.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Я считаю, что можно ожидать более гибкого и адаптивного подхода, где мы можем входить и выходить при необходимости, чтобы разрешать ситуации с безопасностью. Мы не рассматриваем ни одного вида постоянной оккупации сектора Газа", – заявил Регев.

Он отметил, что после войны Израиль будет "нести ответственность" за безопасность в анклаве "в течение неопределенного времени".

"Мы должны различать наличие безопасности [в секторе Газа] и [ее] политический контроль", – сказал советник.

Читайте также: Россия в ООН заявила, что Израиль не имеет права на самозащиту от ХАМАС

Регев заметил, что в анклаве должна присутствовать израильская Служба безопасности, но "не для того, чтобы контролировать жителей".

"Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, где жители Газы могут распоряжаться собой, где может быть международная поддержка для восстановления", – отметил он.

В частности, он также выразил надежду на демилитаризацию сектора Газы после того, как ХАМАС будет уничтожен.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

7 ноября Нетаньяху заявил, что страна согласится на прекращение огня в секторе Газа, если ХАМАС отпустит заложников, однако он не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве.

Читайте также: Звездные войны. Как Израиль впервые сбил баллистическую ракету в космосе

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.