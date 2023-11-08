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Советник Нетаньяху: Израиль не планирует длительной оккупации сектора Газа

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 13:06
Советник Нетаньяху: Израиль не планирует длительной оккупации сектора Газа - Фото
Обстрел сектора Газа (Фото: ЕРА)

После завершения боевых действий Израиль не планирует продолжительной оккупации сектора Газа, однако в анклаве будет присутствовать израильская Служба безопасности. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью CNN.

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"Я считаю, что можно ожидать более гибкого и адаптивного подхода, где мы можем входить и выходить при необходимости, чтобы разрешать ситуации с безопасностью. Мы не рассматриваем ни одного вида постоянной оккупации сектора Газа", – заявил Регев.

Он отметил, что после войны Израиль будет "нести ответственность" за безопасность в анклаве "в течение неопределенного времени".

"Мы должны различать наличие безопасности [в секторе Газа] и [ее] политический контроль", – сказал советник.

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Регев заметил, что в анклаве должна присутствовать израильская Служба безопасности, но "не для того, чтобы контролировать жителей".

"Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, где жители Газы могут распоряжаться собой, где может быть международная поддержка для восстановления", – отметил он.

В частности, он также выразил надежду на демилитаризацию сектора Газы после того, как ХАМАС будет уничтожен.

  • 28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
  • 5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.
  • 7 ноября Нетаньяху заявил, что страна согласится на прекращение огня в секторе Газа, если ХАМАС отпустит заложников, однако он не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве.

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Ульяна Кричковская
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