Советник Нетаньяху: Израиль не планирует длительной оккупации сектора Газа
После завершения боевых действий Израиль не планирует продолжительной оккупации сектора Газа, однако в анклаве будет присутствовать израильская Служба безопасности. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью CNN.
"Я считаю, что можно ожидать более гибкого и адаптивного подхода, где мы можем входить и выходить при необходимости, чтобы разрешать ситуации с безопасностью. Мы не рассматриваем ни одного вида постоянной оккупации сектора Газа", – заявил Регев.
Он отметил, что после войны Израиль будет "нести ответственность" за безопасность в анклаве "в течение неопределенного времени".
"Мы должны различать наличие безопасности [в секторе Газа] и [ее] политический контроль", – сказал советник.
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Регев заметил, что в анклаве должна присутствовать израильская Служба безопасности, но "не для того, чтобы контролировать жителей".
"Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, где жители Газы могут распоряжаться собой, где может быть международная поддержка для восстановления", – отметил он.
В частности, он также выразил надежду на демилитаризацию сектора Газы после того, как ХАМАС будет уничтожен.
- 28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
- 5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.
- 7 ноября Нетаньяху заявил, что страна согласится на прекращение огня в секторе Газа, если ХАМАС отпустит заложников, однако он не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве.
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