Орбан: Угорщина підтримує вступ Швеції в НАТО та закликає парламент ратифікувати членство

Угорський прем'єр Орбан також заявив, що продовжить закликати Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО. Про це він повідомив у X (раніше Twitter) після того, як провів розмову із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Для вступу будь-якої держави в НАТО потрібно одностайне схвалення всіх країн-членів Альянсу. 23 січня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу.

Угорський прем'єр заявив, що під час розмови зі Столтенбергом він підтвердив підтримку урядом країни членства Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості", – наголосив він.

23 січня Орбан запросив шведського колегу Ульфа Крістерссона до Будапешту за кілька годин до того, як турецька асамблея ратифікувала заявку Швеції.

Коментуючи це, голова аналітичного центру Nezopont, який консультує угорський уряд Агостон Самуель Мраз заявив виданню Bloomberg, що "це, безумовно, різкий поворот, який має на меті підготувати ратифікацію Угорщиною шведської заявки".

Також після схвалення турецьким парламентом заявки Швеції, німецьке Міністерство закордонних справ закликало Угорщину також "завершити решту кроків, щоб ми могли вітати наших шведських друзів в Альянсі".

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

Будапешт відклав ратифікацію заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу відразу після того, як Туреччина заявила, що має "перешкоди" для такої ратифікації. Позиція Угорщини змінилася на протилежну відразу після того, як ратифікацію заявки Фінляндії підтримав президент Туреччини Ердоган.

У квітні 2023 року високопоставлений угорський держслужбовець, який погодився говорити з Politico на умовах анонімності, сказав, що у цих питаннях "позиція Угорщини переважно визначається інтересами Туреччини".

AP зазначало, що у липні глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що він "тісно і постійно спілкувався" зі своїм турецьким колегою з питання членства Швеції, і "якщо будуть зрушення (у позиції Туреччини), то, звичайно, ми дотримаємося своєї обіцянки — Угорщина не затримуватиме приєднання будь-якої країни".

23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО та вніс його на розгляд парламенту Туреччини.

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