Орбан: Венгрия одобряет вступление Швеции в НАТО и просит парламент ратифицировать заявку

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Об этом он сообщил в X (ранее Twitter) после того, как провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Для вступления любого государства в НАТО требуется единодушное одобрение всех стран-членов Альянса. 23 января турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что покинуло Венгрию единственной страной, не ратифицировавшей шведское вступление в Альянс.

Венгерский премьер заявил, что во время разговора со Столтенбергом он подтвердил поддержку правительством страны членства Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", – подчеркнул он.

23 января Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт за несколько часов до того, как турецкая ассамблея ратифицировала заявку Швеции.

Комментируя это, глава аналитического центра Nezopont, который консультирует венгерское правительство Агостон Самуэль Мраз заявил изданию Bloomberg, что "это, безусловно, резкий поворот, цель которого подготовить ратификацию Венгрией шведской заявки".

Также после одобрения турецким парламентом заявки Швеции, немецкое Министерство иностранных дел призвало Венгрию также "завершить остальные шаги, чтобы мы могли приветствовать наших шведских друзей в Альянсе".

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического союза. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

Будапешт отложил ратификацию заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс сразу после того, как Турция заявила, что имеет "помехи" для такой ратификации. Позиция Венгрии сменилась на противоположную сразу после того, как ратификацию заявки Финляндии поддержал президент Турции Эрдоган.

В апреле 2023 года высокопоставленный венгерский госслужащий, согласившийся говорить с Politico на условиях анонимности, сказал, что в этих вопросах "позиция Венгрии в основном определяется интересами Турции ".

AP отмечало, что в июле глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что он "тесно и постоянно общался" со своим турецким коллегой по вопросу членства Швеции, и что "если будут сдвиги (в позиции Турции), то, конечно, мы сдержим свое обещание – Венгрия не будет задерживать присоединение любой страны".

23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и внес его на рассмотрение парламента Турции.

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