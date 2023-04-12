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В ЕС позицию Венгрии по вступлению Швеции в НАТО считают "балаганом" – Politico

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 18:41
В ЕС позицию Венгрии по вступлению Швеции в НАТО считают
Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан (Фото - EPA)

Официальная позиция Венгрии относительно принятия Швеции в НАТО выглядит как "возмутительный балаган". Об этом один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза сказал Politico.

В разговоре с журналистом издания высокопоставленный европейский дипломат сказал на условии анонимности, что позиция Будапешта по вопросу членства Швеции в НАТО "не поддается пониманию" и воспринимается как "возмутительный балаган".

Собеседники издания в дипломатических кругах отмечают, что при принятии решений Венгрия руководствуется не только собственными внутриполитическими соображениями, но и сохранением отношений с Россией и Турцией.

Петер Креко, директор будапештского Института политологии, сказал Politico, что премьер-министр Виктор Орбан, по его мнению, "искренне верит в упадок Запада", и поэтому стремится укрепить отношения с недемократическими режимами. В этом контексте, отмечает он, его "отношения с Турцией чрезвычайно важны".

Издание напоминает, что мнение Венгрии по принятию в НАТО Финляндии и Швеции выглядит крайне зависимым от изменения позиции Турции.

Например, Будапешт отложил ратификацию заявок этих стран на вступление в Альянс сразу после того, как Турция заявила, что у нее есть "препятствия" для такой ратификации, и эта позиция изменилась на противоположную  сразу после того, как ратификацию заявки Финляндии поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

По заявке Швеции ситуация остается подвешенной в обеих странах, однако если Турция пытается добиться от Швеции более-менее четко сформулированных уступок, то Будапешт публично выдвигает Стокгольму невразумительные обвинения в "шатких претензиях на моральное превосходство" и "проявления неуважения".

Высокопоставленный венгерский госслужащий, который также согласился говорить на условиях анонимности, сказал изданию, что в этих вопросах "позиция Венгрии в основном определяется предпочтениями Турции".

  • 28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран – членов Альянса. 
  • 27 марта 2023 года парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО, но не стал проводить голосование по членству Швеции.
  • 4 апреля, в 74-ю годовщину образования НАТО, Венгрия не смогла помешать проведению встречи комиссии Украина–НАТО, которая состоялась впервые с 2017 года.
Сергій Бережний
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вступление в НАТО нато Турция Венгрия Финляндия швеция виктор орбан
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