Венгрия не смогла помешать. Встреча комиссии Украина – НАТО состоится впервые с 2017 года

3 и 4 апреля в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина – НАТО, встреча пройдет впервые с 2017 года – с того времени как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса. О предстоящем заседании сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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На заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел поедет глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года. Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Кулеба подробно обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины, в том числе новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь.

СПРАВКА. Венгрия много лет официально блокирует сближение Украины с НАТО. Среди называемых Будапештом причин таких действий – образовательный и языковой законы Украины, принятые в 2018 и 2019 годах, которые, как заявляют у Орбана, якобы нарушают права венгерского национального меньшинства в Украине.

20 марта 2023 года Венгрия отказалась принять участие в совместном проекте стран-членов Евросоюза по закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро.

В тот же день в Будапеште заблокировали совместное заявление государств-членов ЕС о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил: если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.

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Наталія Медведєва

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