Венгрия не смогла помешать. Встреча комиссии Украина – НАТО состоится впервые с 2017 года
3 и 4 апреля в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина – НАТО, встреча пройдет впервые с 2017 года – с того времени как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса. О предстоящем заседании сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
На заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел поедет глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года. Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле", – говорится в сообщении.
Как отмечается, Кулеба подробно обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины, в том числе новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь.
- 20 марта 2023 года Венгрия отказалась принять участие в совместном проекте стран-членов Евросоюза по закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро.
- В тот же день в Будапеште заблокировали совместное заявление государств-членов ЕС о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.
- 21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил: если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.
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