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Венгрия не сможет помешать возобновлению работы комиссии Украина-НАТО – Столтенберг

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21.03.2023, 18:48
Венгрия не сможет помешать возобновлению работы комиссии Украина-НАТО – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Позиция Венгрии не помешает проведению заседания комиссии Украина-НАТО  на уровне глав МИД, которое назначено на начало апреля. Об этом заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг

Отвечая на вопрос журналиста Associated Press о том, почему руководство НАТО приняло решение провести заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД несмотря на возражения министерства иностранных дел Венгрии, Столтенберг сказал, что он действительно намерен провести такую встречу через "несколько недель", поскольку это "платформа для того, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Украины". 

Генсек НАТО сказал, что он в курсе возражений Венгрии, которые касаются обеспечения в Украине прав венгерских меньшинств, однако считает, что встреча глав МИД даст возможность для обсуждения в том числе и этих вопросов. 

Перед этим Столтенберг сообщил, что намерен возобновить в начале апреля проведение заседаний комиссии по сотрудничеству между Украиной и НАТО.  

  • 20 марта 2023 года Венгрия отказалась принять участие в совместном проекте стран-членов Евросоюза по закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро.
  • В тот же день в Будапеште заблокировали совместное заявление государств-членов ЕС о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.
  • 21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.
Сергій Бережний
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