Ердоган офіційно затвердив ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 січня офіційно затвердив ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО. Про це стало відомо із даних Офіційного вісника.
23 січня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу.
У четвер, 25 січня, Туреччина опублікувала в офіційному бюлетені рішення про схвалення членства Швеції в НАТО, завершивши процес ратифікації, який наближає країну, що раніше була позаблоковою, до вступу у військовий Альянс.
Цього ж дня посол США в Туреччині Джефф Флейк заявив, що очікує, що президент країни дасть остаточний дозвіл на членство Швеції в НАТО протягом декількох днів, що дасть поштовх до швидких кроків на шляху до схвалення Конгресом США продажу винищувачів F-16 Анкарі.
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Туреччина понад рік відкладала вступ Швеції до Альянсу, звинувачуючи країну в надмірній поблажливості до угруповань, які Анкара вважає загрозою своїй безпеці. Вона вимагала від Стокгольма поступок, зокрема, кроків у боротьбі з бойовиками.
Туреччину також обурила серія демонстрацій прихильників забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК) у Швеції, а також протести зі спаленням Корану.
- 18 грудня 2023 року президент Туреччини заявив, що ратифікація Туреччиною вступу Швеції до НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Анкари на придбання винищувачів F-16, і закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно".
- Тепер заявку Швеції не ратифікувала лише Угорщина. Однак 25 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, та закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.
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