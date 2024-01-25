Ердоган офіційно затвердив ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО

25 січня Туреччина опублікувала в офіційному бюлетені рішення про схвалення членства Швеції в НАТО

Реджеп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 січня офіційно затвердив ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО. Про це стало відомо із даних Офіційного вісника.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

23 січня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу.

У четвер, 25 січня, Туреччина опублікувала в офіційному бюлетені рішення про схвалення членства Швеції в НАТО, завершивши процес ратифікації, який наближає країну, що раніше була позаблоковою, до вступу у військовий Альянс.

Цього ж дня посол США в Туреччині Джефф Флейк заявив, що очікує, що президент країни дасть остаточний дозвіл на членство Швеції в НАТО протягом декількох днів, що дасть поштовх до швидких кроків на шляху до схвалення Конгресом США продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Читайте також: Як Росія планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: Yle отримало доповідь розвідки

Туреччина понад рік відкладала вступ Швеції до Альянсу, звинувачуючи країну в надмірній поблажливості до угруповань, які Анкара вважає загрозою своїй безпеці. Вона вимагала від Стокгольма поступок, зокрема, кроків у боротьбі з бойовиками.

Туреччину також обурила серія демонстрацій прихильників забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК) у Швеції, а також протести зі спаленням Корану.

Расмус Палудан спалює Коран (Фото: EPA)

18 грудня 2023 року президент Туреччини заявив, що ратифікація Туреччиною вступу Швеції до НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Анкари на придбання винищувачів F-16, і закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно".

Тепер заявку Швеції не ратифікувала лише Угорщина. Однак 25 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, та закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.

Читайте також: Чому Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО?