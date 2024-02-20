Швеция передаст Украине крупнейший пакет помощи. Там ПВО, БМП CV-90 и штурмовые катера

Йонсон заявил, что стоимость нового пакета военной помощи Украине составит около $683 млн

Штурмовой катер Combat Boat 90 (Фото: Arco Ardon)

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму около $683 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

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По его словам, этот пакет отвечает наиболее насущным потребностям Украины.

В него войдут артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны RBS70, противотанковые ракеты TOW, ручные гранаты и гранатометы Carl Gustaf.

Швеция также пожертвует медикаменты и экономическую помощь в фонды закупок большего количества оружия для Украины.

Также Силы обороны получат 10 штурмовых катеров Combat Boat 90, 20 групповых катеров и подводное вооружение.

"Швеция также присоединится к морской коалиции. Швеция уже является членом коалиции по беспилотникам, разминированию, авиации и бронетехнике", — заявил Йонсон.

Он отметил, что пакет предусматривает выделение денег к совместной с Данией закупки боевой машины пехоты CV-90.

В августе 2023 года президент Владимир Зеленский упоминал, что украинские пилоты уже опробовали самолеты Gripen в Швеции.

15 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.

22 сентября сообщалось, что Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, находящихся на вооружении чешских ВВС.

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