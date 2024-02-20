Швеція передасть Україні найбільший пакет допомоги. Там ППО, БМП CV-90 та штурмові катери

Йонсон заявив, що вартість нового пакету військової допомоги Україні становитиме близько $683 млн

Штурмовий катер Combat Boat 90 (Фото: Arco Ardon)

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на суму близько $683 млн. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, цей пакет відповідає найнагальнішим потребам України.

До нього увійдуть артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони RBS70, протитанкові ракети TOW, ручні гранати та гранатомети Carl Gustaf.

Швеція також пожертвує медикаменти та економічну допомогу до фондів закупівель більшої кількості зброї для України.

Також Сили оборони отримають 10 штурмових катерів Combat Boat 90, 20 групових катерів та підводне озброєння.

"Швеція також приєднається до морської коаліції. Швеція вже є членом коаліції з безпілотників, розмінування, авіації та бронетехніки", – заявив Йонсон.

Він зазначив, що пакет передбачає виділення грошей до спільної із Данією закупівлі бойової машини піхоти CV-90.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський згадував, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.

15 вересня секретар РНБО Олексій Данiлов заявив, що навіть усупереч високій якості шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.

22 вересня повідомлялося, що Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.

Читайте також: Міноборони: Триває робота з надання ЗСУ Gripen. Але є питання, пов'язані з НАТО