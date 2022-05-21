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Эрдоган поговорил с лидерами Финляндии и Швеции. Озвучил им условия для вступления в НАТО

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21.05.2022, 19:45
Эрдоган поговорил с лидерами Финляндии и Швеции. Озвучил им условия для вступления в НАТО - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото – EPA)

Турецкий президент Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьером Швеции Магдаленой Андерссон, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, озвучив им условия Анкары на "добро" относительно вступления этих стран в Альянс. О переговорах сообщило как турецкое госагентство Anadolu, так и координатор НАТО.

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Финскому лидеру Эрдоган заявил, что официальный Хельсинки якобы "игнорирует террористические организации" (таковыми Анкара называет Рабочую партию Курдистана, другие курдские военизированные организации и гюленистов. — Прим. ред.). Они, по мнению турецкого лидера, "представляют угрозу для союзников по НАТО", что "противоречит духу дружбы и партнерства".

Он призвал Ниинисте "уважать решительную и законную борьбу Турции с открытыми угрозами в отношении нацбезопасности и населения" и заявил, что Анкара "вправе ожидать поддержки в данном вопросе".

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В разговоре с Андерссон президент Турции "подчеркнул необходимость отмены санкций" против ОПК страны, которые Стокгольм ввел после ее военной операции "Источник мира", а также призвал к "отказу от политической, финансовой и оборонной поддержки террористов".

Эрдоган заявил премьеру Швеции, что утверждения о том, что курдские военизированные формирования борются с террористами организации Исламское государство, "не выдерживают никакой критики".

Он ожидает от Стокгольма "конкретных шагов, разделяющих опасения Турции относительно террористов РПК, а также сирийского и иракского крыльев этой кровавой организации", передали в турецком госагентстве.

Параллельно президент Турции заверил, что до сегодня они "неизменно поддерживали" политику открытых дверей НАТО.

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Затем Эрдоган созвонился со Столтенбергом, обсудил с ним заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс и заявил, что "важно устранить обеспокоенность Турции в сфере безопасности".

Генсеку НАТО он сказал, что Турция не поддержит вступление финнов и шведов в Альянс до тех пор, пока эти страны "не продемонстрируют четкую солидарность с Турцией".

Столтенберг назвал Турцию "ценным союзником" и сообщил, что в штаб-квартире НАТО "согласны с тем, что следует принимать во внимание интересы безопасности всех союзников". Он добавил, что переговоры по решению этих вопросов продолжаются.

  • В Хорватии президент хочет блокировать путь Финляндии и Швеции в НАТО, но это не ему решать.
  • В НАТО уверены: с Турцией найдут консенсус по членству Финляндии и Швеции.
Евгений Пилипенко
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