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По стопам Эрдогана. В Хорватии президент хочет блокировать путь Финляндии и Швеции в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 22:59
По стопам Эрдогана. В Хорватии президент хочет блокировать путь Финляндии и Швеции в НАТО - Фото
Зоран Миланович (фото - ЕРА)

Вслед за Турцией блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО ради региональных интересов пригрозил и хорватский президент Зоран Миланович. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет vecernji.hr.

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Внутриполитический конфликт между Милановичем и премьером страны Андреем Пленковичем приводит к постоянным обвинениям друг друга, отмечает издание. Вопреки позиции правительства, которое выступало за членство этих северных стран в Альянсе, Миланович намерен "дать инструкции" постпреду при НАТО Марио Нобило голосовать "против", пока не будут внесены правки в закон о выборах в Боснии и Герцеговине.

По словам президента, хорватов в Боснии "политически уничтожают под руководством Пленковича", и потому Хорватия, как ранее Турция, якобы должна выдвинуть и свои требования, пользуясь тем, что для расширения НАТО нужно согласие всех стран-членов.

"Хорватов не хватает. Вот почему Хорватия подписала Дейтонские соглашения, чтобы защитить хорватов", – заявил он, добавив "не позволит поставить Хорватию на колени".

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У главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана заявили ранее, что президент своими резкими заявлениями и "шантажом" наносит ущерб Хорватии на международной арене. Там считают, что Нобило должен выполнять указания МИД, а не Милановича.

Последний, однако, заявил, что призовет парламент не ратифицировать соглашение о принятии Швеции и Финляндии в НАТО, и объявил, что направит письмо генсеку организации Йенсу Столтенбергу.

"Я не знаю, что будет с переговорами с турками, но недовольными из-за стола они точно не встанут. <...> Мы должны бороться за свои интересы. <...> Хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница. Я маленький эгоистичный хорватский государственный деятель", – добавил он.

По словам Милановича, война в Украине также "не является для нас острой проблемой". Пленкович ранее назвал президента "манипулятором с пророссийскими взглядами".

После внесения правок в конституцию в 2010 году президент Хорватии осуществляет в основном церемониальные функции, а также руководство армией и дипломатией.

  • В НАТО считают, что страны-члены Альянса позитивно отреагируют на возможные заявки на членство Финляндии и Швеции, а с Турцией удастся найти консенсус.

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Евгений Пилипенко
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