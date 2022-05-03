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Пророссийский президент Хорватии хочет ветировать расширение НАТО. Но это решать не ему

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 20:42
Пророссийский президент Хорватии хочет ветировать расширение НАТО. Но это решать не ему - Фото
Зоран Миланович (фото - EPA)

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пригрозив ветировать его. Об этом Миланович заявил на брифинге в Вуковаре, сообщает 24sata.

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Ранее он объявил всех членов хорватского правительства, которые выступают за членство Швеции и Финляндии в НАТО, предателями.

"Я наложу вето на саммит НАТО, в зависимости от того, куда будет приглашение. Как дьявол, грешная душа, я буду преследовать каждого представителя, который будет за", – сказал Миланович сегодня.

27 апреля он заявил, что Финляндия и Швеция не могут присоединиться к альянсу, пока Босния и Герцеговина не изменит свой закон о выборах. Миланович настаивает на избирательной реформе в БиГ для обеспечения "легитимного представительства хорватов".

Голосовать за расширение НАТО должен парламент Хорватии. Как пишет Euractiv, ряд парламентариев разделяют аргументацию Милановича о правах хорватов в БиГ и могут не одобрить вступление в альянс Швеции и Финляндии.

21 апреля премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекращает все контакты с Милановичем, потому что он "манипулятор и человек с пророссийскими взглядами".

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Вадим Ребрина
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нато хорватия Зоран Миланович
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