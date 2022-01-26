"Конфету ему какую-то дали". Премьер Хорватии раскритиковал президента из-за Украины

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед Украиной за оскорбительное заявление президента Зорана Милановича об Украине. Пленкович предположил, что ему дали какую-то конфету во время брифинга, передает Dnevnik.

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Вчера Миланович посетил специализирующуюся на кондитерских изделиях компанию Краш по случаю ее 110-летия. Во время брифинга его спросили об Украине, и он заявил, что если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной, Хорватия не будет в этом участвовать и выведет своих военных из региона "до последнего солдата". Он назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, заявив, что ей "не место в НАТО", а Революцию достоинства назвал "госпереворотом".

На это Пленкович ответил, что хорватских солдат в Украине нет, а контингент армии, который находился в Польше, вернулся буквально на днях, поэтому премьер не знает, о выведении каких "солдат" говорил Миланович.

"Сначала я подумал, что это говорит какой-то российский чиновник. Либо у него сахар подскочил, либо ему там дали конфету", – сказал премьер.

Пленкович также заявил, что подобные высказывания президента Хорватии уже два года "загрязняют пространство".

От имени правительства Хорватии он извинился за слова Милановича перед украинцами.

В декабре 2021-го Пленкович приезжал в Украину и подписал с Зеленским общую декларацию о поддержке европейской перспективы нашей страны. Тогда Миланович раскритиковал визит Пленковича в Украину, назвав это "чистым шарлатанством".

Зеленский отреагировал, заявив, что если бы более 100 000 военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы визит премьера не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы.

После вчерашнего заявления Милановича МИД Украины потребовал публичного опровержения, а также вызвал посла Хорватии.

Оксана Житнюк

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