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Хорватия подписала декларацию о европейской перспективе Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 18:06
Хорватия подписала декларацию о европейской перспективе Украины - Фото
Фото: Офис президента Украины

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и Президент Украины Владимир Зеленский подписали общую декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Об этом рассказал президент во время брифинга.

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Декларация определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Хорватией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в ЕС. По словам Зеленского, это уже шестая страна, с которой Украина заключила такой документ. До этого государство поддержали Польша, страны Балтии и Словакия.

В ходе своего визита Пленкович также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли, туризма и цифровизации. В частности, премьер-министр Хорватии пообещал содействовать открытию офисов хорватских туристических агентств в Украине.

Марина Тищенко
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Украина-Хорватия ЕС декларация европейский союз Пленкович Зеленский
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