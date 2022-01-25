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МИД требует от Хорватии опровергнуть заявления президента. Премьер уже извинился за него

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 21:52
МИД требует от Хорватии опровергнуть заявления президента. Премьер уже извинился за него - Фото
Зоран Миланович (Фото - Daniel Kasap - EPA)

В МИД Украины потребовали публичного опровержения "оскорбительных заявлений" об Украине президента Хорватии Зорана Милановича, сообщает пресс-служба МИД. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился за своего президента перед украинцами, сообщает Balkantimes.

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В МИД была приглашена посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой была высказана позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений Милановича в адрес Украины.

Там отметили, что заявление президента Хорватии о событиях Революции достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины.

В МИД также заявили, что глубоко разочарованы высказываниями Милановича о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии.

"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", – говорится в сообщении.

МИД Украины потребовал публичного опровержения "этих оскорбительных заявлений" президента Хорватии и их неповторения в будущем.

Тем временем премьер Пленкович в комментарии хорватским СМИ сравнил Милановича с "российским чиновником".

"Я не знаю, каких солдат он имеет в виду. Хорватских солдат в Украине нет. Контингент хорватских солдат, находившийся в Польше, вернулся", – сказал Пленкович.

Он извинился перед Украиной за слова президента." Это заявление не имеет ничего общего с политикой правительства Хорватии", – сказал премьер.

"Откуда взялись все эти тезисы? Кто в НАТО сказал, что собирается тушить пожар в Украине? Где это сказано? Политика Хорватии заключается в снижении напряженности и предотвращении конфликтов", – отметил Пленкович, добавив, что Хорватия поддерживает территориальную целостность Украины.

  • Миланович заявил, что если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной, Хорватия не будет в этом участвовать и выведет своих военных из региона "до последнего солдата". Он назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира и заявил, что ей "не место в НАТО".
Вадим Ребрина
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нато хорватия Зоран Миланович андрей пленкович
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