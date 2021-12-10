Президент Хорватии раскритиковал своего премьера за визит в Украину. Зеленский ответил

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину, назвав его "чистым шарлатанством". Президент Владимир Зеленский ответил Милановичу ироничным твиттом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время визита в Киев премьер Хорватии встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и президентом Зеленским, вместе с которым он подписал общую декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Хорватскому президенту не понравился этот визит, сообщает Sata 24.

"Премьер-министр находится в Украине. Я симпатизирую Украине, но я не ненавижу Россию, довольно неловкое положение, но 100 000 российских солдат находятся на границе с Украиной, и мы не знаем, что будет завтра. Что означает это проявление бесконечной любви? Это внешняя политика Хорватии? Или она должна быть эгоистичной? Если конфликт усилится, Пленкович сбежит в Брюссель, но солдаты (очевидно, хорватские, – ред.) туда не убегут. Так проводится внешняя политика? Это ужасно серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство. Пусть украинцы не обижаются, они мне симпатичны, но история намного сложнее", – сказал Миланович.

Президент Украины отреагировал на это заявление в Twitter.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", – написал Зеленский.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.