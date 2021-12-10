UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Хорватии раскритиковал своего премьера за визит в Украину. Зеленский ответил

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 23:22
Президент Хорватии раскритиковал своего премьера за визит в Украину. Зеленский ответил - Фото
Зоран Миланович (фото - EPA)

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину, назвав его "чистым шарлатанством". Президент Владимир Зеленский ответил Милановичу ироничным твиттом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время визита в Киев премьер Хорватии встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и президентом Зеленским, вместе с которым он подписал общую декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Хорватскому президенту не понравился этот визит, сообщает Sata 24.

"Премьер-министр находится в Украине. Я симпатизирую Украине, но я не ненавижу Россию, довольно неловкое положение, но 100 000 российских солдат находятся на границе с Украиной, и мы не знаем, что будет завтра. Что означает это проявление бесконечной любви? Это внешняя политика Хорватии? Или она должна быть эгоистичной? Если конфликт усилится, Пленкович сбежит в Брюссель, но солдаты (очевидно, хорватские, – ред.) туда не убегут. Так проводится внешняя политика? Это ужасно серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство. Пусть украинцы не обижаются, они мне симпатичны, но история намного сложнее", – сказал Миланович.

Президент Украины отреагировал на это заявление в Twitter.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", – написал Зеленский.

Президент Хорватии раскритиковал своего премьера за визит в Украину. Зеленский ответил



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский хорватия Зоран Миланович андрей пленкович
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 