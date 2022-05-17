Bloomberg выяснило, при каких условиях Турция не станет блокировать расширение НАТО
Агентство Bloomberg поговорило с тремя высокопоставленными турецкими чиновниками и выяснило, какие условия ставит Турция для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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Чиновники делились информацией на условиях анонимности, заявив, что они не уполномочены публично говорить о внутренних обсуждениях в правительстве.
Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в члены НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев — как внутри Турции, так и за ее пределами – в Сирии и Ираке.
Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана (РПК), но и ее филиалы. Турецкие официальные лица заявили, что признания РПК террористической организацией недостаточно: скандинавские заявители должны сделать больше, чтобы подавить сторонников РПК, которые, по их словам, активны в их странах.
По словам официальных лиц, Турция также хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на Турцию вместе с несколькими другими членами Евросоюза после ее вторжения в Сирию в 2019 году.
Хотя торговля оружием Турции с Швецией и Финляндией незначительна, чиновники заявили, что в принципе Анкара не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют сделки с оружием.
Турция также хочет, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, из которой она была исключена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. У Турции также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для существующего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за закупку у РФ С-400.
- Финляндия захотела в НАТО из-за "резких изменений" в сфере безопасности. Ожидается, что в ближайшее время Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на членство.
- Россия начала угрожать Хельсинки "ответными шагами военно-технического характера" и заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая. В тот же день президент Финляндии позвонил российскому диктатору Владимиру Путину и объявил, что на днях будет решение вступить в НАТО.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции считается террористической. Стокгольм этим удивлен, Хельсинки призывает решать проблемы шаг за шагом.
- В НАТО считают, что страны-члены Альянса позитивно отреагируют на возможные заявки на членство Финляндии и Швеции, а с Турцией удастся найти консенсус.
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