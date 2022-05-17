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Bloomberg выяснило, при каких условиях Турция не станет блокировать расширение НАТО

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 23:54
Bloomberg выяснило, при каких условиях Турция не станет блокировать расширение НАТО - Фото
Флаг Турции

Агентство Bloomberg поговорило с тремя высокопоставленными турецкими чиновниками и выяснило, какие условия ставит Турция для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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Чиновники делились информацией на условиях анонимности, заявив, что они не уполномочены публично говорить о внутренних обсуждениях в правительстве.

Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в члены НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев — как внутри Турции, так и за ее пределами – в Сирии и Ираке.

Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана (РПК), но и ее филиалы. Турецкие официальные лица заявили, что признания РПК террористической организацией недостаточно: скандинавские заявители должны сделать больше, чтобы подавить сторонников РПК, которые, по их словам, активны в их странах.

По словам официальных лиц, Турция также хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на Турцию вместе с несколькими другими членами Евросоюза после ее вторжения в Сирию в 2019 году.

Хотя торговля оружием Турции с Швецией и Финляндией незначительна, чиновники заявили, что в принципе Анкара не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют сделки с оружием.

Турция также хочет, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, из которой она была исключена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. У Турции также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для существующего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за закупку у РФ С-400.

Вадим Ребрина
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нато Турция Финляндия швеция
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