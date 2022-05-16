Эрдоган: Мы не скажем "да" вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны, по его словам, потакают террористическим организациям и вводили санкции против Анкары. Об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Анкаре, сообщает Анадолу.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы не будем говорить "да" вступлению в НАТО тех, кто вводит санкции против Турции", – сказал турецкий лидер.
Эрдоган также заявил, что ни одна из этих стран якобы не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.
Президент Турции также прокомментировал намерение делегаций Швеции и Финляндии посетить Анкару для обсуждения заявок своих стран на членство в НАТО. "Они едут нас убеждать? Пусть не обижаются, но им не стоит утруждать себя", – сказал он.
- Финляндия захотела в НАТО из-за "резких изменений" в среде безопасности. Ожидается, что в ближайшее время Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на членство.
- Россия начала угрожать Хельсинки "ответными шагами военно-технического характера" и заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая. В тот же день президент Финляндии позвонил российскому диктатору Владимиру Путину и объявил, что на днях будет решение вступить в НАТО.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции считается террористической. Стокгольм этим удивлен, Хельсинки призывает решать проблемы шаг за шагом.
- В НАТО считают, что страны-члены Альянса позитивно отреагируют на возможные заявки на членство Финляндии и Швеции, а с Турцией удастся найти консенсус.
Читайте также: Разбор | Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом
Комментарии