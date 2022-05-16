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Эрдоган: Мы не скажем "да" вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 21:55
Эрдоган: Мы не скажем
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны, по его словам, потакают террористическим организациям и вводили санкции против Анкары. Об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Анкаре, сообщает Анадолу.

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"Мы не будем говорить "да" вступлению в НАТО тех, кто вводит санкции против Турции", – сказал турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что ни одна из этих стран якобы не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.

Президент Турции также прокомментировал намерение делегаций Швеции и Финляндии посетить Анкару для обсуждения заявок своих стран на членство в НАТО. "Они едут нас убеждать? Пусть не обижаются, но им не стоит утруждать себя", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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нато Финляндия швеция реджеп эрдоган
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