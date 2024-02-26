Вступ Швеції до НАТО. У Байдена закликали Угорщину швидко завершити ратифікацію членства

Сьогодні, 26 лютого, угорський парламент офіційно проголосував за членство Швеції в НАТО

Карін Жан-П'єр (Фото: EPA)

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала угорський уряд якнайшвидше завершити ратифікацію заявки Швеції, щоб вона офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу. Її цитує видання Sky News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Також Білий дім привітав рішення Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

"Ми хотіли б вітати Швецію разом з Фінляндією в альянсі НАТО дуже, дуже скоро", – заявила Жан-П'єр.

Угорщина стала останньою країною – членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції до Альянсу. Тривалий час угорська влада заявляла, що підтримує вступ Швеції та буде "не останньою", хто його ратифікує.

У січні Туреччина ратифікувала вступ, основна претензія Анкари полягала в тому, що Швеція нібито приховує на своїй території членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини та Угорщини.

Читайте також: Gripen для України. У парламенті Швеції хочуть негайного рішення про постачання винищувачів