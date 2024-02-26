Вступ Швеції до НАТО. У Байдена закликали Угорщину швидко завершити ратифікацію членства
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала угорський уряд якнайшвидше завершити ратифікацію заявки Швеції, щоб вона офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу. Її цитує видання Sky News.
Також Білий дім привітав рішення Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.
"Ми хотіли б вітати Швецію разом з Фінляндією в альянсі НАТО дуже, дуже скоро", – заявила Жан-П'єр.
Угорщина стала останньою країною – членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції до Альянсу. Тривалий час угорська влада заявляла, що підтримує вступ Швеції та буде "не останньою", хто його ратифікує.
У січні Туреччина ратифікувала вступ, основна претензія Анкари полягала в тому, що Швеція нібито приховує на своїй території членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.
- Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини та Угорщини.
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