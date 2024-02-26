Вступление Швеции в НАТО. У Байдена призвали Венгрию быстро завершить ратификацию членства
Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала венгерское правительство как можно быстрее завершить ратификацию заявки Швеции, чтобы она официально стала членом Североатлантического альянса. Ее цитирует издание Sky News.
Также Белый дом приветствовал решение Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.
"Мы хотели бы приветствовать Швецию вместе с Финляндией в альянсе НАТО очень, очень скоро", – заявила Жан-Пьер.
Венгрия стала последней страной – членом НАТО, которая не согласовывала вступление Швеции в Альянс. Долгое время венгерские власти заявляли, что поддерживают вступление Швеции и будут "не последними", кто его ратифицирует.
В январе Турция ратифицировала вступление, основная претензия Анкары заключалась в том, что Швеция якобы скрывает на своей территории членов боевых групп, которых Турция считает террористами. Речь идет о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
- Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.
- Намерение скандинавских стран получило ускоренное одобрение всех членов Альянса, за исключением Турции и Венгрии.
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