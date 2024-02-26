Вступление Швеции в НАТО. У Байдена призвали Венгрию быстро завершить ратификацию членства

Сегодня, 26 февраля, венгерский парламент официально проголосовал за членство Швеции в НАТО

Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала венгерское правительство как можно быстрее завершить ратификацию заявки Швеции, чтобы она официально стала членом Североатлантического альянса. Ее цитирует издание Sky News.

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Также Белый дом приветствовал решение Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

"Мы хотели бы приветствовать Швецию вместе с Финляндией в альянсе НАТО очень, очень скоро", – заявила Жан-Пьер.

Венгрия стала последней страной – членом НАТО, которая не согласовывала вступление Швеции в Альянс. Долгое время венгерские власти заявляли, что поддерживают вступление Швеции и будут "не последними", кто его ратифицирует.

В январе Турция ратифицировала вступление, основная претензия Анкары заключалась в том, что Швеция якобы скрывает на своей территории членов боевых групп, которых Турция считает террористами. Речь идет о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Намерение скандинавских стран получило ускоренное одобрение всех членов Альянса, за исключением Турции и Венгрии.

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