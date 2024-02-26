Gripen для України. У парламенті Швеції хочуть негайного рішення про постачання винищувачів

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон підтвердив, що готовий розглянути можливість передання Україні Gripen після того, як його країна вступить до НАТО

Gripen (Фото: U.S. Air Forces)

Лідер шведської партії "Центр" Мухаррем Демірок хоче негайного рішення щодо постачання країною винищувачів Gripen до України. Про це повідомило видання Aftonbladet.

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За даними видання, до цих вимог також частково приєдналися представники Соціал-демократичної робітничої партії.

Видання повідомило, що Демірок очікує від прем'єра Швеції рішень з приводу постачання літаків уже сьогодні. Партія "Центр" уже давно наполягає на відправленні літаків до України, ще до того, як Швеція буде прийнята в НАТО, повідомили журналісти.

"Якщо ми щось і знаємо про Україну, то це те, що панування в повітрі означатиме все для просування фронту", – сказав Демірок.

Також лідер партії "Центр" додав, що виробник Saab Jas відкрито заявив, що компанія має низку готових корпусів, а це означає, що можна відносно швидко замінити літаки, які, можливо, відправлять до України.

16 лютого міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що готовий розглянути можливість передання Україні винищувачів Gripen після того, як його країна вступить до НАТО.

26 лютого угорський парламент офіційно проголосував за членство Швеції в НАТО. Угорщина була єдиною країною, яка до сьогодні не схвалила заявку на членство.

ДОВІДКА Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та взятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага становить 16,5 тонни, а кількість точок озброєння – 10. Завдяки збільшеному об’єму пального бойовий радіус дії збільшений до 1300 км. За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Винищувачі Gripen розглядаються у ПС ЗСУ як один із типів літаків, після американських F-16, що у незначній кількості можуть підсилити українську авіаційну складову. Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та взятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага становить 16,5 тонни, а кількість точок озброєння – 10. Завдяки збільшеному об’єму пального бойовий радіус дії збільшений до 1300 км. За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Винищувачі Gripen розглядаються у ПС ЗСУ як один із типів літаків, після американських F-16, що у незначній кількості можуть підсилити українську авіаційну складову.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський згадував, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.

15 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що навіть усупереч високій якості шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.

22 вересня повідомлялося, що Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.

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