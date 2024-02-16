Міністр оборони Швеції відкритий до передання Україні Gripen. Але після вступу країни в НАТО
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що готовий розглянути можливість передання Україні винищувачів Gripen після того, як його країна вступить у НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю Kyiv Independent.
"Для того, щоб ми могли ухвалити рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО і бути частиною статті 5. Це також рішення, яке має бути ухвалене у співпраці з іншими <...> Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління. Якщо ми, так чи інакше, можемо допомогти вам, ми відкриті до цього", – сказав Йонсон.
Шведський міністр зазначив, що наразі зусилля союзників зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16, додав він.
"Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання", – сказав Йонсон.
- У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський згадував, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.
- 15 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що навіть усупереч високій якості шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.
- 22 вересня повідомлялося, що Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.
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