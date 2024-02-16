Міністр оборони Швеції відкритий до передання Україні Gripen. Але після вступу країни в НАТО

Gripen (Фото: U.S. Air Forces)

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що готовий розглянути можливість передання Україні винищувачів Gripen після того, як його країна вступить у НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю Kyiv Independent.

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"Для того, щоб ми могли ухвалити рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО і бути частиною статті 5. Це також рішення, яке має бути ухвалене у співпраці з іншими <...> Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління. Якщо ми, так чи інакше, можемо допомогти вам, ми відкриті до цього", – сказав Йонсон.

Шведський міністр зазначив, що наразі зусилля союзників зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16, додав він.

"Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання", – сказав Йонсон.

ДОВІДКА Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага становить 16,5 тонни, а кількість точок озброєння – 10. Завдяки збільшеному об’єму пального бойовий радіус дії збільшений до 1300 км. За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Винищувачі Gripen розглядаються у ПС ЗСУ як один із типів літаків, після американських F-16, що у незначній кількості можуть підсилити українську авіаційну складову. Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага становить 16,5 тонни, а кількість точок озброєння – 10. Завдяки збільшеному об’єму пального бойовий радіус дії збільшений до 1300 км. За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Винищувачі Gripen розглядаються у ПС ЗСУ як один із типів літаків, після американських F-16, що у незначній кількості можуть підсилити українську авіаційну складову.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський згадував, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.

15 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що навіть усупереч високій якості шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.

22 вересня повідомлялося, що Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.

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