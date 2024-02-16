Министр обороны Швеции открыт к передаче Украине Gripen. Но после вступления страны в НАТО
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что готов рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen после того, как его страна вступит в НАТО. Об этом он заявил в интервью Kyiv Independent.
"Для того, чтобы мы могли принять решения, мы должны быть полноправными членами НАТО и быть частью статьи 5. Это также решение, которое должно быть принято в сотрудничестве с другими <...> Украине нужны истребители четвертого и пятого поколения. Если мы, так или иначе, можем помочь вам, мы открыты для этого", – сказал Йонсон.
Шведский министр отметил, что усилия союзников сосредоточены на поставках Украине истребителей F-16. Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия пообещали передать Украине часть своих F-16, добавил он.
"Но если мы можем помочь любым способом, мы также будем рады рассмотреть этот вопрос", – сказал Йонсон.
- В августе 2023 года президент Владимир Зеленский упоминал, что украинские пилоты уже опробовали самолеты Gripen в Швеции.
- 15 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.
- 22 сентября сообщалось, что Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, находящихся на вооружении чешских ВВС.
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