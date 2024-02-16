Министр обороны Швеции открыт к передаче Украине Gripen. Но после вступления страны в НАТО

Gripen (Фото: US Air Forces)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что готов рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen после того, как его страна вступит в НАТО. Об этом он заявил в интервью Kyiv Independent.

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"Для того, чтобы мы могли принять решения, мы должны быть полноправными членами НАТО и быть частью статьи 5. Это также решение, которое должно быть принято в сотрудничестве с другими <...> Украине нужны истребители четвертого и пятого поколения. Если мы, так или иначе, можем помочь вам, мы открыты для этого", – сказал Йонсон.

Шведский министр отметил, что усилия союзников сосредоточены на поставках Украине истребителей F-16. Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия пообещали передать Украине часть своих F-16, добавил он.

"Но если мы можем помочь любым способом, мы также будем рады рассмотреть этот вопрос", – сказал Йонсон.

СПРАВКА Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году. Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонны, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему топлива боевой радиус действия увеличен до 1300 км. За Gripen закреплено звание самого экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий поставки. Истребители Gripen рассматриваются в ВС ВСУ как один из типов самолетов, после американских F-16, которые в незначительном количестве могут усилить украинскую авиационную составляющую. Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году. Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонны, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему топлива боевой радиус действия увеличен до 1300 км. За Gripen закреплено звание самого экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий поставки. Истребители Gripen рассматриваются в ВС ВСУ как один из типов самолетов, после американских F-16, которые в незначительном количестве могут усилить украинскую авиационную составляющую.

В августе 2023 года президент Владимир Зеленский упоминал, что украинские пилоты уже опробовали самолеты Gripen в Швеции.

15 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.

22 сентября сообщалось, что Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, находящихся на вооружении чешских ВВС.

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