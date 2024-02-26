Gripen для Украины. В парламенте Швеции хотят немедленного решения о поставке истребителей
Лидер шведской партии "Центр" Мухаррем Демирок хочет немедленного решения о поставке страной истребителей Gripen в Украину. Об этом сообщило издание Aftonbladet.
По данным издания, к этим требованиям также частично присоединились представители Социал-демократической рабочей партии.
Издание сообщило, что Демирок ожидает от премьера Швеции решений относительно поставки самолетов уже сегодня. Партия "Центр" уже давно настаивает на отправке самолетов в Украину, еще до того, как Швеция будет принята в НАТО, сообщили журналисты.
"Если мы что-то и знаем об Украине, то это то, что господство в воздухе будет означать все для продвижения фронта", – сказал Демирок.
Также лидер партии "Центр" добавил, что производитель Saab Jas открыто заявил, что компания имеет ряд готовых корпусов, а это означает, что можно относительно быстро заменить самолеты, которые, возможно, отправят в Украину.
16 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что готов рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen после того, как его страна вступит в НАТО.
26 февраля венгерский парламент официально проголосовал за членство Швеции в НАТО. Венгрия была единственной страной, которая до сих пор не одобрила заявку на членство.
- В августе 2023 года президент Владимир Зеленский упоминал, что украинские пилоты уже испытали самолеты Gripen в Швеции.
- 15 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.
- 22 сентября сообщалось, что Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, находящихся на вооружении чешских ВВС.
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