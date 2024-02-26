Gripen для Украины. В парламенте Швеции хотят немедленного решения о поставке истребителей

Ранее министр обороны Швеции Йонсон подтвердил, что готов рассмотреть возможность передачи Украине Gripen после того, как его страна вступит в НАТО

Gripen (Фото: US Air Forces)

Лидер шведской партии "Центр" Мухаррем Демирок хочет немедленного решения о поставке страной истребителей Gripen в Украину. Об этом сообщило издание Aftonbladet.

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По данным издания, к этим требованиям также частично присоединились представители Социал-демократической рабочей партии.

Издание сообщило, что Демирок ожидает от премьера Швеции решений относительно поставки самолетов уже сегодня. Партия "Центр" уже давно настаивает на отправке самолетов в Украину, еще до того, как Швеция будет принята в НАТО, сообщили журналисты.

"Если мы что-то и знаем об Украине, то это то, что господство в воздухе будет означать все для продвижения фронта", – сказал Демирок.

Также лидер партии "Центр" добавил, что производитель Saab Jas открыто заявил, что компания имеет ряд готовых корпусов, а это означает, что можно относительно быстро заменить самолеты, которые, возможно, отправят в Украину.

16 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что готов рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen после того, как его страна вступит в НАТО.

26 февраля венгерский парламент официально проголосовал за членство Швеции в НАТО. Венгрия была единственной страной, которая до сих пор не одобрила заявку на членство.

СПРАВКА Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году. Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонны, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему топлива боевой радиус действия увеличен до 1300 км. За Gripen закреплено звание самого экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий поставки. Истребители Gripen рассматриваются в ВС ВСУ как один из типов самолетов, после американских F-16, которые в незначительном количестве могут усилить украинскую авиационную составляющую. Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году. Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонны, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему топлива боевой радиус действия увеличен до 1300 км. За Gripen закреплено звание самого экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий поставки. Истребители Gripen рассматриваются в ВС ВСУ как один из типов самолетов, после американских F-16, которые в незначительном количестве могут усилить украинскую авиационную составляющую.

В августе 2023 года президент Владимир Зеленский упоминал, что украинские пилоты уже испытали самолеты Gripen в Швеции.

15 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.

22 сентября сообщалось, что Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, находящихся на вооружении чешских ВВС.

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