Росія небезпечна, але менш ефективна, ніж очікували союзники — командувач армії Британії

Радакін заявив, що Британія не перебуває на порозі війни з Росією і поки не запроваджуватиме загальний військовий обов'язок

Ентоні Радакін (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Командувач армією Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Росія виявилася менш ефективною, ніж очікували союзники, а тому вона не загрожує його країні. Таку думку він висловив на конференції у Лондоні, цитує його газета The Guardian.

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За його словами, Британія не перебуває на порозі війни з Росією.

"Ми не збираємося зазнавати вторгнення. Ніхто в Міністерстві оборони не говорить про військовий обов'язок у традиційному сенсі цього слова", – сказав Радакін.

Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України і не становить серйозної загрози для НАТО.

"Для цього Москві потрібно відновити свої танки та бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни", – заявив адмірал.

Воєначальник наголосив, що Росія є небезпечною країною, яка застосовує агресію як усередині країни, так і за кордоном.

"Але водночас вона значно менш ефективна, ніж ми очікували", – резюмував він.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявляв, що диктатор Володимир Путін демонструє "збочену форму братерства", коли називає українців "братнім народом" і водночас веде війну проти сусідньої країни.

12 січня договір безпеки було укладено між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

19 січня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone, а Данія – 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

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