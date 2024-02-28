Росія небезпечна, але менш ефективна, ніж очікували союзники — командувач армії Британії
Командувач армією Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Росія виявилася менш ефективною, ніж очікували союзники, а тому вона не загрожує його країні. Таку думку він висловив на конференції у Лондоні, цитує його газета The Guardian.
За його словами, Британія не перебуває на порозі війни з Росією.
"Ми не збираємося зазнавати вторгнення. Ніхто в Міністерстві оборони не говорить про військовий обов'язок у традиційному сенсі цього слова", – сказав Радакін.
Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України і не становить серйозної загрози для НАТО.
"Для цього Москві потрібно відновити свої танки та бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни", – заявив адмірал.
Воєначальник наголосив, що Росія є небезпечною країною, яка застосовує агресію як усередині країни, так і за кордоном.
"Але водночас вона значно менш ефективна, ніж ми очікували", – резюмував він.
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