Россия опасна, но менее эффективна, чем ожидали союзники — командующий армией Британии

Радакин заявил, что Британия не находится на пороге войны с Россией и пока не будет вводить общую воинскую повинность

Энтони Радакин (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Командующий армией Великобритании Энтони Радакин заявил, что Россия оказалась менее эффективной, чем ожидали союзники, а поэтому она не угрожает его стране. Такое мнение он высказал на конференции в Лондоне, цитирует его газета The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Британия не находится на пороге войны с Россией.

"Мы не собираемся подвергаться вторжению. Никто в Министерстве обороны не говорит о воинской повинности в традиционном смысле этого слова", — сказал Радакин.

Он отметил, что РФ полностью вовлечена в войну против Украины и не представляет серьезной угрозы для НАТО.

"Для этого Москве потребуется восстановить свои танки и бронетехнику, восстановить свои запасы ракет большой дальности и артиллерийских боеприпасов и выйти из затяжной и трудной войны", — заявил адмирал.

Военачальник подчеркнул, что Россия является опасной страной, которая применяет агрессию, как внутри страны, так и за рубежом.

"Но в то же время она значительно менее эффективна, чем мы ожидали", — резюмировал он.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что диктатор Владимир Путин демонстрирует "извращенную форму братства", когда называет украинцев "братским народом" и одновременно ведет войну против соседней страны.

12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

19 января сообщалось, что Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Читайте также: Командующий армией Британии: Трудно на фронте в Украине будет еще несколько месяцев