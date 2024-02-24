Глава МИД Британии — Путину: Вы ведете себя как нацисты, вас не волнуют жизни россиян

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/Nina Osorio)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что диктатор Владимир Путин демонстрирует "извращенную форму братства", когда называет украинцев "братским народом" и одновременно ведет войну против соседней страны. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН.

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По его словам, пропаганда россиян сначала говорит, что Украина несет угрозу безопасности РФ, а потом, что ее не существует.

"Мой вопрос Путину прост. Почему его правительство утверждает, что это битва между братьями и что это за извращенная форма братства, ради которой должно быть потеряно так много жизней? Вы боретесь с марионетками НАТО или с нацистами? Как нацисты ведут себя только представители режима Путина", — сказал Кэмерон.

Он отметил, что Украина освободила половину оккупированных территорий и вытеснила Черноморский флот РФ из Севастополя.

Дипломат подчеркнул, что захват небольших городов не меняет реальности, а российская армия лишается современной техники и надеется на снаряды из Северной Кореи.

"Вы послали поколение российских мальчиков в мясорубку. Что вы говорите их матерям – за что они скончались? Но вас это даже не беспокоит", — резюмировал глава британского МИД.

12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком.

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19 января сообщалось, что Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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