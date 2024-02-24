Глава МЗС Британії — Путіну: Ви поводитесь як нацисти, вас не хвилюють життя росіян
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що диктатор Володимир Путін демонструє "збочену форму братерства", коли називає українців "братнім народом" і водночас веде війну проти сусідньої країни. Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН.
За його словами, пропаганда росіян спочатку каже, що Україна несе загрозу безпеці РФ, а потім, що її не існує.
"Моє питання Путіну просте. Чому його уряд стверджує, що це битва між братами і що це за збочена форма братерства, заради якої має бути втрачено так багато життів? Ви боретеся з маріонетками НАТО чи з нацистами? Як нацисти поводяться лише представники режиму Путіна", – сказав Кемерон.
Він зазначив, що Україна звільнила половину окупованих територій та витіснила Чорноморський флот РФ із Севастополя.
Дипломат наголосив, що захоплення невеликих міст не змінює реальності, а російська армія позбавляється сучасної техніки та сподівається на снаряди з Північної Кореї.
"Ви послали покоління російських хлопчиків до м'ясорубки. Що ви кажете їхнім матерям – за що вони померли? Але вас це навіть не турбує", – резюмував глава британського МЗС.
- 12 січня договір безпеки було укладено між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком.
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- 19 січня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone, а Данія – 19 самохідних артилерійських установок Caesar.
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