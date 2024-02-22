Ракети Brimstone для України: Британія показала кадри транспортування – відео
Уряд Великої Британії опублікував відео транспортування кількох сотень протитанкових ракет Brimstone, які він передасть Україні. Про це повідомило міністерство оборони Британії у Х.
Сьогодні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив про те, що у рамках останнього пакету військової допомоги Україні Британія надає українським захисникам ще 200 протитанкових ракет із точним наведенням Brimstone.
"Ця допомога відіграє вирішальну роль у стримуванні просування Росії", – наголосили в оборонному відомстві.
На відео показали, як ракети Brimstone для України транспортують на неназваний аеродром, подальший шлях військової допомоги не розкривають.
- 12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.
- 19 січня повідомлялося, що Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone, а Данія – 19 самохідних артилерійських установок Caesar.
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