Уряд Великої Британії опублікував відео транспортування кількох сотень протитанкових ракет Brimstone, які він передасть Україні. Про це повідомило міністерство оборони Британії у Х.

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Сьогодні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив про те, що у рамках останнього пакету військової допомоги Україні Британія надає українським захисникам ще 200 протитанкових ракет із точним наведенням Brimstone.

"Ця допомога відіграє вирішальну роль у стримуванні просування Росії", – наголосили в оборонному відомстві.

На відео показали, як ракети Brimstone для України транспортують на неназваний аеродром, подальший шлях військової допомоги не розкривають.

ДОВІДКА. Brimstone вражає найскладніші цілі одним пострілом ракети з низьким ризиком супутніх втрат. Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії (RAF) використовували ракети Brimstone в Афганістані та Лівії. Точність і контрольованість вибуху Brimstone також роблять ракету ідеальною зброєю для ближньої авіаційної підтримки (CAS). Brimstone вражає найскладніші цілі одним пострілом ракети з низьким ризиком супутніх втрат. Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії (RAF) використовували ракети Brimstone в Афганістані та Лівії. Точність і контрольованість вибуху Brimstone також роблять ракету ідеальною зброєю для ближньої авіаційної підтримки (CAS).

Brimstone (Фото: MBDA)

12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

19 січня повідомлялося, що Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone, а Данія – 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

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