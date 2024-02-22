Британія надасть Україні 200 ракет Brimstone та підготує 10 000 військових — Шаппс
Грант Шаппс (Фото: EPA/ Andy Rain)

Велика Британія надішле до України ще 200 протитанкових ракет Brimstone, а також підготує ще 10 000 українських військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час засідання палати громад уряду Великої Британії.

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України", – заявив він.

Шаппс зазначив, що ці ракети вже мали значний вплив на полі бою, "в одному випадку змусивши російські війська залишити й відступити після спроби переправи через річку".

Він зазначив також, що Велика Британія продовжить тренувати українські війська разом з іншими союзниками.

Шаппс зазначив, що Британія завжди шукає найкращий спосіб навчати людей. Він висловив сподівання, що це триватиме й надалі, та додав, що до тренувань також долучилися три країни: Франція, Естонія та Латвія.

"Разом ми підготуємо ще 10 000 військовослужбовців у першій половині 2024 року", – сказав він та додав, що Британія "завжди хоче переконатися, що надає саме ту підготовку, яка потрібна".

Brimstone (Фото: EPA)
Brimstone (Фото: EPA)

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