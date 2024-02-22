Великобритания предоставит Украине 200 ракет Brimstone и подготовит 10 000 военных – Шаппс

Глава Министерства обороны Британии отметил, что эти ракеты уже имели значительное влияние на поле боя

Грант Шаппс (Фото: EPA/ Andy Rain)

Великобритания направит в Украину еще 200 противотанковых ракет Brimstone, а также подготовит еще 10 000 украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время заседания палаты общин правительства Великобритании.

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"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины", – заявил он.

Шаппс отметил, что эти ракеты уже имели значительное влияние на поле боя, "в одном случае заставив российские войска оставить и отступить после попытки переправы через реку".

Он отметил также, что Великобритания продолжит тренировать украинские войска вместе с другими союзниками.

Шаппс отметил, что Великобритания всегда ищет лучший способ обучать людей. Он выразил надежду, что это будет продолжаться и в дальнейшем, и добавил, что к тренировкам также присоединились три страны: Франция, Эстония и Латвия.

"Вместе мы подготовим еще 10 000 военнослужащих в первой половине 2024 года", – сказал он и добавил, что Великобритания "всегда хочет убедиться, что предоставляет именно ту подготовку, которая нужна".

Brimstone (Фото: EPA)

12 января договор по безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

публиковала здесь. 19 января сообщалось, что Британия передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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