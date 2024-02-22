Ракеты Brimstone для Украины: Британия показала кадры транспортировки – видео
Великобритания опубликовала видео транспортировки нескольких сотен противотанковых ракет Brimstone, которые она передаст Украине. Об этом сообщило министерство обороны Британии в Х (ранее Twitter).
Сегодня министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о том, что в рамках последнего пакета военной помощи Украине Британия предоставляет украинским защитникам еще 200 противотанковых ракет с точным наведением Brimstone.
"Эта помощь играет решающую роль в сдерживании продвижения России", – подчеркнули в оборонном ведомстве.
На видео показали, как ракеты Brimstone для Украины транспортируют на неназванный аэродром, дальнейший путь военной помощи не раскрывают.
- 12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.
- 19 января сообщалось, что Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.
Читайте также: Бундестаг проголосовал за предоставление Украине Taurus. Ранее отклонили проект от оппозиции