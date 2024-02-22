Великобритания опубликовала видео транспортировки нескольких сотен противотанковых ракет Brimstone, которые она передаст Украине. Об этом сообщило министерство обороны Британии в Х (ранее Twitter).

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Сегодня министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о том, что в рамках последнего пакета военной помощи Украине Британия предоставляет украинским защитникам еще 200 противотанковых ракет с точным наведением Brimstone.

"Эта помощь играет решающую роль в сдерживании продвижения России", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

На видео показали, как ракеты Brimstone для Украины транспортируют на неназванный аэродром, дальнейший путь военной помощи не раскрывают.

СПРАВКА. Brimstone поражает самые сложные цели одним выстрелом ракеты с низким риском сопутствующих потерь. Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) использовали ракеты Brimstone в Афганистане и Ливии. Точность и контролируемость взрыва Brimstone также делают ракету идеальным оружием для ближней авиационной поддержки (CAS). Brimstone поражает самые сложные цели одним выстрелом ракеты с низким риском сопутствующих потерь. Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) использовали ракеты Brimstone в Афганистане и Ливии. Точность и контролируемость взрыва Brimstone также делают ракету идеальным оружием для ближней авиационной поддержки (CAS).

Brimstone (Фото: MBDA)

12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

публиковала здесь. 19 января сообщалось, что Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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