Командующий армией Британии: Трудно на фронте в Украине будет еще несколько месяцев

Радакин заявил, что Украине будет не хватать боеприпасов, пока Запад не согласится на дальнейшие шаги по поддержке Киева

Энтони Радакин (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Командующий армией Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина будет испытывать сложности на фронте в ближайшие несколько месяцев. Такое мнение он высказал на конференции в Лондоне, цитирует его газета The Guardian.

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По его словам, Украина столкнулась с трудной ситуацией на суше, а Силы обороны испытывают трудности с боеприпасами, поскольку США приостановили военную помощь, а Европа пока не способна заполнить этот пробел.

Он отметил, что НАТО продолжает обсуждение усиления поддержки Украины.

Радакин заявил, что на тактическом уровне РФ уже оккупировала "относительно небольшие территории", включая Авдеевку, при штурме которой россияне потеряли 17 000 человек убитыми и 30 000 ранеными.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев. Украина вряд ли сможет начать новое контрнаступление самое раннее, чем до конца лета и, скорее всего, следующего года", — сказал военачальник.

14 февраля 2024 г. американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня. 16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопрос в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование. 27 февраля прошла встреча Байдена с лидерами Конгресса.

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