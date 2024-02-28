Командувач армії Британії: Важке становище на фронті для України буде ще декілька місяців

Радакін заявив, що Україні не вистачатиме боєприпасів, поки Захід не погодиться на подальші кроки щодо підтримки Києва

Ентоні Радакін (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Командувач армії Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна зазнає складнощів на фронті в найближчі кілька місяців. Таку думку він висловив на конференції у Лондоні, цитує його газета The Guardian.

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За його словами, Україна стикнулася зі складною ситуацією на суходолі, а Сили оборони зазнають труднощів з боєприпасами, оскільки США призупинили військову допомогу, а Європа поки не здатна заповнити цю прогалину.

Він наголосив, що НАТО продовжує обговорення посилення підтримки України.

Радакін заявив, що на тактичному рівні РФ вже окупувала "відносно невеликі території", включно з Авдіївкою, під час штурму якої росіяни втратили 17 000 людей убитими та 30 000 пораненими.

"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні протягом наступних кількох місяців. Україна навряд чи зможе почати новий контрнаступ раніше, ніж до кінця літа і, найімовірніше, наступного року", – сказав воєначальник.

14 лютого 2024 р. американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт із зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентаріїв (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування. 27 лютого відбулася зустріч Байдена з лідерами Конгресу.

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