Путина не сдержит ядерная угроза в случае атаки на НАТО, нужно быстрое поражение — Эстония

Херем заявил, что остановить Россию в случае атаки на Эстонию сможет только быстрое поражение оккупантов

Мартин Херем (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

Главнокомандующий армии Эстонии Мартин Херем заявил, что если Россия вторгнется в его страну, то остановить ее сможет только быстрый разгром. Об этом он сообщил во время визита в Японию, цитирует его Reuters.

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По его словам, Эстонии необходимо удвоить расходы на оборону в ближайшие два года, чтобы накопить достаточно боеприпасов для решающего поражения потенциальных сил вторжения России.

"Ни угроза ядерного ответа, ни перспектива значительных жертв не удержат Владимира Путина, если он решит атаковать Балтию и опустошить ее, если его не отбросить быстро", — сказал Херем.

Он отметил, что решающая победа над Россией в случае ее атаки на НАТО должна прийти не за месяцы или годы, а за дни и недели.

"Если мы действительно верим, что это может произойти через три года, то нам придется принимать решения сегодня", — заявил генерал.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс считает, что если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны быть готовы к возможному нападению России на страны НАТО через несколько лет.

Россия не сможет напасть на НАТО, поскольку страны-члены НАТО хорошо подготовлены и имеют современную технику, считает президент Польши Анджей Дуда.

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