Путин стремится к войне с НАТО, но мы этого никогда не допустим — глава МИД Германии

Анналена Бербок (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что диктатор Владимир Путин движется к военному конфликту с НАТО, но Запад этого "никогда не допустит". Об этом она сообщила в интервью медиагруппе Funke, цитирует ее ARD.

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По ее словам, целью Путина было и остается разрушение существование Украины как независимой страны, а также втягивание в войну НАТО.

"Но федеральное правительство никогда этого не допустит. Путин недоступен для аргументов и призывов к человечности", — сказала Бербок.

Она отметила, что глава Кремля однозначно не хочет вести переговоры.

Ранее главнокомандующий армии Эстонии Мартин Херем заявил, что если Россия вторгнется в его страну, то остановить ее сможет только быстрый разгром, а не угроза ядерного ответа.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс считает, что если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские государства должны быть готовы к возможному нападению России на страны НАТО через несколько лет.

Россия не сможет напасть на НАТО, поскольку страны – члены НАТО хорошо подготовлены и имеют современную технику, считает президент Польши Анджей Дуда.

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