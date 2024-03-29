Путин стремится к войне с НАТО, но мы этого никогда не допустим — глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что диктатор Владимир Путин движется к военному конфликту с НАТО, но Запад этого "никогда не допустит". Об этом она сообщила в интервью медиагруппе Funke, цитирует ее ARD.
По ее словам, целью Путина было и остается разрушение существование Украины как независимой страны, а также втягивание в войну НАТО.
"Но федеральное правительство никогда этого не допустит. Путин недоступен для аргументов и призывов к человечности", — сказала Бербок.
Она отметила, что глава Кремля однозначно не хочет вести переговоры.
Ранее главнокомандующий армии Эстонии Мартин Херем заявил, что если Россия вторгнется в его страну, то остановить ее сможет только быстрый разгром, а не угроза ядерного ответа.
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